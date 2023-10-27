英國Marlborough College學生昨(26)日至治平高級中學參訪交流，在校長王淑燕的介紹下展開一連串交流活動，為了讓英國學生體驗台灣傳統文化，直接帶學生走進傳統市場，並至醒吾科大參與古箏獨奏、寫春聯及扯鈴活動等，讓英國學生直呼，我真的太喜歡臺灣的人情味了。

治平高中校長王淑燕表示，治平的國際交流一直都很熱絡，除了對外前往美國猶他州、丹麥以及日本進行遊學活動外，校內也有日本視訊交流課程以及國際生來校參觀活動。每年都會接待美國猶他州、丹麥高中生以及日本高中生，透過多元且豐富的交流活動，提高學生的國際視野，讓學生更具有國際移動力。

治平高中學生介紹臺灣傳統廟宇，讓英國Marlborough College學生體驗擲筊活動。(醒吾科大提供)

英國Marlborough College學生在治平高中學生的帶領之下走進傳統市場體驗當地文化。 (醒吾科大提供)

英國Marlborough College是全英國最大的寄宿學校，學生進到學校後會從6種語言中選出2種自己想學習的語言，這次來到臺灣的學生就是選擇了華語的學生。其中母親是香港人的Sophia對華語及書法畫都特別喜歡，在英國就有學習書法畫，更能隨手就用毛筆畫出人物畫。

Sophia學習華語已經5年了，因為自己有一半的香港人血統，所以想來臺灣體驗中華文化，她參觀所有的博物館和歷史遺跡，也很喜歡臺灣的食物，這次特別到了傳統市場購物對他而言真的是很特別的經驗，Sophia直言到目前為止覺得臺灣人真的很友善和可愛，非常享受這次的旅程。

醒吾科大應英系學生曹菾予古箏獨奏，讓英國Marlborough College學生個個仔細聆聽。(醒吾科大提供)

英國Marlborough College學生Sophia Sophia隨手就用毛筆與同學互畫對方，畫出來的成品讓臺灣同學直呼，這也畫的太像了吧。(醒吾科大提供)

英國學子下午與醒吾科大學生交流，由應英系老師蕭真真安排學生古箏獨奏、寫春聯、扯鈴及製作水果糖葫蘆活動，想不到在英國就有學書法畫的Sophia隨手就用毛筆與同學互畫對方，畫出來的成品讓臺灣同學直呼，這也畫的太像了吧。

治平高中三年級應外科的鄧廷芳與傅莉芳很高興外語群可以給予這次的機會，因為學校有很多的機會與國際交流，在擔任司儀與學伴的過程中，能把臺灣文化傳出去，更可以讓他們練習與外國人交流，打開自己的國際觀。

英國Marlborough College學生為醒吾科大學生跳起歡迎舞，每個人都靦腆又開心。(醒吾科大提供)

醒吾科大應英系主任張煜權表示， 很開心Marlborough College的學生能來體驗臺灣文化及學習華語，還可以讓他們了解醒吾科大與治平中學學生熱情與可愛。這次的機會也提供了醒吾科大的學生能與外國同學交流的機會，提升英語對話能力和增強國際觀。