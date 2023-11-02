麗臺擁有SGS ISO 27001（資訊安全）、ISO 27017（雲端服務資訊安全）以及ISO 27701（隱私資訊）三項國際管理系統驗證，為客戶提供兼具系統資訊安全、雲端安全及個資安全的360度全方位國際高規格安全管理服務。

麗臺科技業務經理蔡宗哲表示，在校務研究領域，麗臺科技累積了豐富經驗，成功協助40所以上的大專院校和教育局處的IR辦公室識別關鍵議題，從學生的學習特徵分析、成績預測，到以教師為主的評量分析，甚至學校資源分配等，皆以IR提供強而有力的資料支持。此外，麗臺科技還提供多元化的數據可視化報表，讓使用單位在短時間內了解分析結果，進一步加速制定明智決策，優化運營和提高學術成果。

麗臺將在「2023臺灣教育科技展」展示其符合學校資料架構的全客製化校務研究方案，這將有助於學校進行校務研究和資料分析，提高校務管理效率。蔡宗哲經理強調，資料倉儲是校務研究的基石，但資料的蒐集、清理和盤點通常是繁瑣的工作。因此，麗臺科技提供了專業支援，從教務處的招生策略擬定、學務處的生活輔導與弱勢協助、總務處的經費執行效益分析，甚至涉及學生未來的學習標竿分析，即使面對不同檔案格式的資料來源，麗臺皆可將其匯整成高擴充性、符合學校資料架構的資料倉儲，供分析人員撈取即時且乾淨之資料進行交叉分析，並以即時統計圖表呈現。同時，麗臺自動化填報作業也協助學校清洗「高等教育校務研究跨域整合資料庫」及「大學校院校務資料庫」所需資料，提供自動化流程機制，供各業務單位於填報期間快速填報並準時上傳。