國際社會多次要求以巴衝突停火，馬來西亞首相安華也呼籲大馬政黨莫爭論巴勒斯坦議題，應設法協助仍受困戰火的巴勒斯坦人。

「新海峽時報」（New Straits Times）、東方日報與星洲日報等大馬媒體報導，土著團結黨（PPBM）國會議員袁懷紹（Wan Ahmad Fayhsal）在國會質詢時對大馬本地媒體把哈瑪斯（Hamas）稱為恐怖分子表達不滿，要求安華（Anwar Ibrahim）對相關媒體採取行動。

安華答詢時提醒所有媒體要了解巴勒斯坦人民的擔憂與敏感處境，以及以巴衝突原因，屬於巴勒斯坦人民權利的土地、財富與尊嚴遭到剝奪，並持續遭到濫用。巴勒斯坦人民是受到打壓才集體反抗。

他並呼應國會議員質詢，認為媒體不應把哈瑪斯視為武裝團體（militant group）。

另外，安華認為，大家應對有人遭殺害、小孩慘死而團結起來，共同思考如何協助巴勒斯坦。

他批評部分主張人權與民主的世界領導人，無法讓加薩衝突停火，還撈取政治利益。

目前在馬來西亞的「伊朗難民和尋求庇護者協會」成員傑克（Jack）也非常關注媒體報導以巴衝突情勢，希望國際社會實際對受困戰火的無辜人民與婦孺伸出援手。

傑克今天受訪表示，以巴衝突雙方持續戰鬥，有大批無辜人民死亡，有人被燒死，甚至連嬰兒都難以倖免，「這絕對是難以接受的」，他不希望發生戰爭，也相信「沒有人想要有戰爭」。

對於以巴衝突原因，傑克指出，這或許是50年前或更久以前的事，也都已經過去了，都是歷史的恩恩怨怨，他不想評斷雙方發動的軍事行動，而是希望能論及當下的現實，「我說的是現在，（巴勒斯坦人）是否能自由地住在自己的家園，也能並平安前往他國」。

他認為，無論以色列或巴勒斯坦，都不能忽視雙方都已生存在這塊土地的事實，以色列人必須接受這個事實，巴勒斯坦人必須生活在自己的家園，「他們（巴勒斯坦人）也有自己的權利，他們在這個世界上難道還有其他地方可以居住嗎？」

對於記者詢及在以巴議題上，馬來西亞奉行的「兩國方案」（Two-state solution）是否是目前最佳解套模式，傑克說：「這是非常明確肯定的，我們必須考慮一下，並要了解這是事實，巴勒斯坦的確是存在的。」

大馬外交部支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界範圍內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。馬來西亞外交部在以巴衝突以來，多次重申維護並支持的態度。

以巴衝突迄今釀大批無辜人民傷亡與流離失所悲劇，東南亞國家馬來西亞多次呼籲以巴衝突停火，敦促建立人道主義走廊。卡達、沙烏地阿拉伯、埃及、約旦、阿拉伯聯合大公國外交部長最近也在約旦首都安曼（Amman）會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken），敦促說服以色列同意停火，但面對國際社會要求加薩停戰呼聲，以色列目前並未理會停戰訴求。（編輯：陳惠珍）1121108