王力宏10、11日在馬來西亞雲頂舉辦演唱會。（寬魚國際提供）

王力宏10、11日連2天在馬來西亞雲頂舉辦演唱會，時隔4年重返大馬開唱，他特別用馬來西亞文與英文，親切地向當地觀眾們打招呼，現場更有許多從世界各地飛來支持的歌迷。演出中，王力宏走下台與歌迷互動，許多人紛紛圍過來與他拍照、握手，氣氛高漲，現場嗨到令王力宏幾乎無法走動，還數度延長在台下的時間。

4年沒有來馬來西亞演唱的王力宏表示：「音樂讓我們如此了解彼此，讓我們知道自己不是只有一個人，繼續唱我們的歌，讓感動一輩子都記得。」點出「ONE一個」演唱會的精神所在。為了馬來西亞站，王力宏特別選唱大馬名曲〈Getaran Jiwa〉（《震撼靈魂》），歌曲描述藉由旋律與歌詞，歌者與聽者會有心靈感應，音樂可以震撼靈魂，歌詞與旋律是永不凋謝花，永恆綻放。

此外，王力宏也為馬來西亞站特別準備了〈好心分手〉、〈愛錯〉、〈花田錯〉等與其他場次不同的歌曲，其中〈好心分手〉本是國粵語男女對唱，現場王力宏一人分飾2角，用國語粵語雙聲驚喜演唱，現場驚呼喝采聲與掌聲不斷。演唱會尾聲，在觀眾的熱烈歡呼與掌聲下，他以氣勢磅礴的〈龍的傳人〉劃下圓滿句點。