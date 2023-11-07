立委王鴻薇召開記者會，指「又見綠媒壟斷政府文宣，民視獨得9成4」，並運用親綠網紅拍攝反詐影片。刑事局7日澄清，民視是得標警政署「112年反詐影片製拍及媒體行銷計劃」1個採購標案，得標廠商只有一家，所以並無獨得9成4的問題，刑事局強調辦理各項採購案件，均依政府採購法相關規定，秉持公正、公平、公開原則辦理，歡迎各界監督，相關資料均可供檢視。

刑事局表示，112年度動支第二預備金金額為4000萬元，各項宣導經費依據政府採購法第22條第1項第9款規定「委託專業服務」進行公開評選，採「準用最有利標」方式及固定價格給付。因預計將耗時2個月，為使「識詐宣導工作」能提前開展，優先將其中170萬元，提前於巨額採購案前空檔，辦理廣播電台託播識詐宣導等事宜，計委託13家電台協助託播。

另外今年原本即編列宣導預算350萬9000元，民視得標的反詐欺宣傳採購案，是警政署「112年反詐影片製拍及媒體行銷計劃」巨額採購案(公開招標金額3830萬元)，企劃製拍12支反詐影片，立委所稱運用親綠網紅「志祺七七」參與拍攝，導致運用網紅偏綠，澄清拍攝影片網紅並無「志祺七七」，12位網紅為安心亞、喪屍老爸及許伯等人。

刑事局表示，全案依政府採購法相關規定成立採購評選委員會，設置委員7人，分別為4位外聘專家學者及3位內聘委員，以公正客觀原則於8月1日辦理資格審查，參與廠商計有9家公司，8月17日函發評選會議結果，8月29日依據政府採購法規定辦理議約。