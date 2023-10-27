目前全球約每4秒就新增一名失智患者，失智症議題備受關注，營養師李婉萍表示，結合有助控制血壓的「得舒飲食」（DASH）及「地中海飲食」的麥得飲食（MIND飲食），被認為可以讓大腦年輕7.5歲，且罹患阿茲海默症的風險可降低53%。飲食原則包括每天至少吃3份全穀物、2份蔬菜、以橄欖油為料理用油、每周至少吃2份莓果等。

李婉萍在其臉書粉專表示，據世界衛生組織的報告，世界上大約每4秒就有一名新的失智症患者，失智症是一群大腦病症的集合，會影響記憶、思考、行為、日常生活，而這並非正常的老化現象。

她表示，結合得舒飲食與地中海飲食的麥得飲食法則能讓大腦年輕7.5歲，一份研究指出，嚴格遵守麥得飲食的受試者和未堅持此種飲食的人相比，大腦年輕7.5歲，罹患阿茲海默症的風險可降低53％。

可有效減緩阿茲海默症病程的得舒飲食有8大原則。

1. 每天至少3份全穀物

2. 每天至少吃2份蔬菜，其中1份應為綠葉蔬菜

3. 每周至少吃2份莓果

4. 每周吃雞鴨鵝等禽肉至少2次，吃魚至少1次（不可油炸）

5. 每周吃豆類至少3次

6. 料理用油以橄欖油為主

7. 攝取堅果，每周至少5次

8. 每天喝1杯葡萄酒或其他酒精飲料

有些食物則要少吃，包括每周紅肉不超過4次、由炸物或速食每周不超過1次、少吃奶油或人造奶油、每周起司不超過1次、糕點或糖果每周應少於5次。

她表示，民眾可能會覺得要完全改為麥得飲食會感到困難，不過，文獻指出，即便只是實踐一部分原則的人，也能將阿茲海默症風險降低約35%。

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