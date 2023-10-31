81歲爺爺搞失蹤全為「牠」 嚇壞看護

台中市北區1位81歲的蔡姓老翁日前早晨與看護外出散步，竟趁看護返家推輪椅時搞失蹤，最後還因體力不支倒地送醫，看護哭著到警局報案，幸經比對身份發現爺爺已被送醫，家人和看護到醫院，未料爺爺還嚷著「我要去溪邊抓鱉（甲魚）啦！」原來這是爺爺兒時最愛的休閒。

台中市第二分局立人派出所10月29日早上8時突然有1名外籍看護報案，她用不流利的中文緊張地向員警表示「爺爺不見了！」經一番溝通後，得知看護早晨和負責照料的爺爺出門散步，爺爺路途中體力不支坐在路旁，看護囑咐爺爺在原地等候，自己則返家推輪椅，結果推輪椅再回到原地時卻不見爺爺身影。

警方獲報後考量爺爺年老體衰，應無法長久行走，比對接獲附近醫院的路倒紀錄，發現1特徵相符的路倒老翁已被送往忠明路國軍醫院，員警也立刻載送看護及家屬前往醫院現場「認親」，順利找回任性走失的蔡爺爺。

蔡爺爺的女兒向員警表示，因為父親先前在彰化居住，小時候有去溪邊抓鱉的美好經驗，即使已經搬到台中許久，雖然行動不便，父親仍渴望親自下溝抓鱉，儘管女兒不斷地向父親解釋台中的「水溝」跟彰化的「小溪」是不一樣的，父親仍執意要去溪邊抓鱉。

第二分局提醒民眾，失智症患者生活能力將持續下降，對於辨認人物、認識環境和分辨時間等會更加困難，導致失智症患者離開家門不知如何回家，內政部警政署開辦自願指紋建檔服務，也提醒親屬特別在失智症患者隨身衣物縫上識別、聯絡資訊，以期在最短的時間中幫助走失者找到回家的路。