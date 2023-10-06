有洋蔥！幫愛妻買這物 9旬阿公迷路3小時仍緊拎不放

台中警方日前晚間處理1起老人走失案，90歲蔡姓阿公緊拎1包洗衣粉，無助地向警方說：「我老了，走不回家」。暖警將他送抵家門；阿嬤卸下心中重擔說，下午請他幫忙買洗衣粉，出門3個多小時、天都黑了，還沒回家，她好擔心。警方才知此案故事「有洋蔥」，民眾拍下溫馨畫面在網路發文，大讚「遇到最帥的警察」。

中市1家位在巷弄中的早午餐店老闆9月27日晚間7時許，打電話給第一警分局繼中派出所報案指稱，發現1名阿公疲憊地靠在店門前，指稱因天色太暗了，找不到回家的路；店家打電話到他家，但接電話的阿嬤也說不清楚住家住址，無奈只好通報警方協助。

警方到場調查，90歲蔡姓阿公手裡緊拎著1包洗衣粉，他向警方說：「我老了，我走不回家」，員警安撫後，確認他身體無恙，詢問住址赫然發現阿公住處僅距該處約500公尺處，員警牽著阿公的手走出巷弄，開警車將他送抵家門。

阿嬤慌張衝出大門接人，一再感謝警方協助，她說，家裡的洗衣粉用完了，下午4、5時請阿公到附近購買，沒想到，他出門已3個多小時，天都黑了，還沒回家，讓人很擔心。

早午餐店老闆拍攝員警護送老伯返家的溫馨背影，在粉絲專業發文警方協助阿公返家溫馨過程，並大讚是今年遇到最帥的警察，獲得不少網友按讚肯定。