台中太平近年建設起飛，日前1名移居台南鹽水區80多歲婦人，為了和10年不見的好友見面，獨自1人搭客運、跨越長達134公里來尋友，未料因為城市街景迥異，竟然在太平區中山路2段迷路了，幸經警察協助順利連繫上友人的家屬，讓老友重相聚，婦人也直呼「太平改變好大！」

台中市太平分局坪林派出所日前獲報稱「中山路2段菜市場附近有位老人疑似迷路，請求警方協助。」原來是80歲婦人來台中尋友，迷路了。

因天氣炎熱，員警到場時婦人已全身疲累，隨即帶阿嬤回派出所安置並提供餐點讓阿嬤填肚子，一聊之下才知道阿嬤原住太平，10年前移居台南，前些日子終於連繫上在太平區的姐妹淘：梁姓婦人，當天一時興起就獨自北上尋友。

怎料下了客運、搭上公車才發現物事全非，街景也變樣了，一個緊張就匆忙下站後迷失在道路上，由於未帶手機，1人就在街頭徘徊，幸好路人和警察相助，也透過阿嬤身上留的紙條上頭友人的地址、電話，去電詢問終於找到梁姓友人之子，順利幫助阿嬤圓夢。

太平分局表示，如家中高齡長者除應注意其動態，也可在時常穿著之衣服上或身上置放家屬聯絡方式，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。