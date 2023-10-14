網傳桃園新警車可錄影拍照開單一次完成，桃警無奈澄清是網路流傳許久的謠傳影片重新斷章取義。(交大提供／蔡依珍桃園傳真)

網傳警用機車車頭配備最先進照相機，附上紅單、影片和截圖，證明警方可「錄影拍照開單一次完成」，桃園交通警察大隊駁斥是錯誤訊息，強調警用機車車頭上方為蜂鳴器、下方為行車紀錄器，僅供警方一般行車紀錄使用，網傳影片是民眾以行車記錄器檢舉，呼籲勿信網路謠言。

桃新警車錄影拍照開單一次完成？警無奈澄清謠言嘆：又來了。

近期社群平台臉書、通訊軟體Line流傳1張「桃園市政府警察局巡邏機車」照片，並搭配1則影片，宣稱警用機車車頭配備最先進照相機，可錄影拍照開單一次完成，5秒開了15台機車未禮讓行人罰款6000元紅單。

「這是網路流傳許久的謠傳影片重新斷章取義！」經桃園警方查證，照片中警用機車車頭上方為蜂鳴器、下方為行車紀錄器，僅供警方一般行車紀錄使用。

警方解釋，網傳影片內容有一位路人站在行人穿越道，行經的機車均沒有停讓行人、直接通過，畫面右上角出現多張罰單截圖，地址位於台北市，是民眾行車紀錄器檢舉開單影像，謠稱為桃園警用機車鏡頭開單，絕對是「錯誤」訊息。

警方指出，這則網路謠傳影片，過去至今，已分別由「台中、台南、台北、桃園市政府警察局」陸續澄清，每次皆會張冠李戴，警方也十分無奈，該影片為遭民眾以行車記錄器檢舉後，將檢舉結果剪輯至影片中，網傳影片中檢舉結果擷圖有註明是「民眾檢舉」，並非傳言宣稱是警方舉發。

警方說，過去網傳影片也曾被挪用錯稱為政府科技執法或警用機車錄影開單，且將「機車」未停讓行人的罰鍰1200元錯植為6000元，請民眾勿信網路謠言。