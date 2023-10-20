桃園機場捷運線去年推出「飛翔皮卡丘彩繪列車」後人氣相當高，將續航至明年2月底。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

為感謝大眾對機捷「飛翔皮卡丘彩繪列車」的喜愛，桃捷公司回饋粉絲，即日起延長續航至明年2月29日，讓大家天天都可以貼近寶可夢，看到皮卡丘，創造更多歡樂回憶。

桃捷表示，桃園機場捷運線去年推出「飛翔皮卡丘彩繪列車」後， 詢問電話不少，也掀起追車高潮，彩繪列車高架軌上急駛，讓皮卡丘跟著飛翔起來，有人帶著全家大小特別來搭乘這班列車，還有人童心未泯請假來搭乘，走進飛翔皮卡丘彩繪列車的車廂，都被滿滿寶可夢包圍著。

桃捷提到，「飛翔皮卡丘彩繪列車」的授權本來到10月21日止，因寶可夢的夢幻可愛造型，小朋友喜歡，連大人也喜歡，桃捷公司特別和日方The Pokémon Company接洽，延長授權到明年2月29日，作為對社會大眾的回饋。 讓喜愛寶可夢的民眾有更多的機會貼近寶可夢，搭乘飛翔皮卡丘彩繪列車暢遊沿線景點，創造更多歡樂的回憶。

機捷飛翔皮卡丘彩繪列車時刻表為「A1台北車站發車時間：07：22、10：22、13：22、16：22、19：22、22：22」以及「A22老街溪站發車時間：08：48、11：48、14：48、17：48、20：48」，如遇彩繪列車進行排檢，當日實際發車狀況將有所調整。