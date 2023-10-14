現代人工作忙祿，閒暇時多數都安排休閒娛樂，但仍有人將有限的剩餘時間投入關懷弱勢。從事金融保險業的蘇玉蘭，34年前剛踏入職場時，就開始擔任志工照顧獨居老人，即便結婚、生兒育女，甚至照顧病重的母親與婆婆，她還是會每周抽空獻身社會公益，從不間斷，因為她認為，「施比受更有福」，做公益豐富了她的人生經驗。

今年60歲的蘇玉蘭，目前具有多種志工身分，她不僅是台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心志工隊隊長、衛生福利部社會安全網計畫家庭關懷訪視員、社區防暴宣講師，還是法鼓山的志工。

由於長期熱心投入社會公益及弱勢關懷服務，蘇玉蘭除榮獲台灣省優良志願服務人獎、台南市好人好事代表之外，今年更獲得有全國保險業奧斯卡金像獎之稱、全國名額只有3名的「保險信望愛獎」最佳社會貢獻獎，十分難得。

1989年蘇玉蘭投身志工行列之前，還是一名診所護士。由於早年經常從紙報得知急難救助的消息，心中總是不忍，很想幫助身在苦難中的民眾，但因自認沒有多餘的經濟能力，無法捐錢幫助弱勢，因此決定「有力出力」，擔任市府社會局的志工。

每當診所沒有排班時，蘇玉蘭就會到獨居長者的家中，協助照顧他們的生活起居，進而與獨老結交成為朋友，就連懷孕時也樂此不疲；生下小孩後，她還常與丈夫及小孩，一起到獨老的家中幫忙。

蘇玉蘭說，讓她印象最深刻的是，有次清晨前去訪視一名90多歲的老婦人時，發現對方跌倒在地，並因撞到頭部血流滿面，她趕緊打電話通知朋友幫忙送醫，及時救回老人家一命。

至於長期做公益是否曾有打退堂鼓的念頭？蘇玉蘭不諱言，從事公益服務的確曾經遭遇過挫折，但卻從未讓她萌生退意，反而因為反覆的挫折，讓她學會快速自我調適，獲得心靈上的成長。

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