重陽節即將到來，台南市政府重陽敬老禮金19日匯款發放1000元，只要設籍台南市、年滿65歲及55歲以上原住民長者都可領到，全市共34萬7016名長者受益，總發放金額逾3億5000萬元；此外，今年台南有283位百歲以上人瑞，市府也特別準備1萬元敬老禮金及賀禮祝賀。

社會局長盧禹璁指出，今年重陽敬老禮金發放條件為「於1958年10月23日前出生」的65歲至99歲以上長者、「於1969年10月23日前出生」55歲至64歲原住民長者及「於1923年12月31日前出生」百歲以上人瑞；並於6月30日前設籍在台南市且9月23日前未遷出、仍健在的長者皆符合發放對象。

為了讓每位長輩安心、安全且便利領到敬老金，主要採匯款方式發放，長者可自由選擇匯款帳戶，由市府匯撥，並協調15家金融機構免收取匯款手續費；另，針對無法匯款的長輩，則由各戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取，表達對長輩的敬意和祝福。

市長黃偉哲表示，台南市至今年7月起開辦老人健保費自付額補助、發放重陽禮金、提供免費裝置假牙、中低收入老人住宅設施設備改善、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊等多項老人福利。