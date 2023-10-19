圖輯》極度養眼！「消防猛男＋富邦悍將」形象月曆出爐，女粉暴動了。(消防局提供)

萬眾矚目的年度消防月曆來了！新北市政府消防局今（19日）上午舉行「2024新北消防形象月曆」發表會，今年以「消防強棒，新北之傲」為主題，結合消防員、富邦悍將棒球隊及啦啦隊，共同聯名合作拍攝，突破以往風格，打造全新視覺饗宴。

消防局表示，新北消防月曆迄今推出已16屆，長期以來榮獲民眾讚賞目光。本屆消防形象月曆以「消防強棒，新北之傲」為主題，結合消防員、富邦悍將棒球隊及啦啦隊，共同聯名合作拍攝，有3位球員江少慶、戴培峰、李宗賢及3名啦啦隊丹丹、秀秀子、奶昔參與公益拍攝，營造12個月份充滿英勇及運動精神場景，以消防人員陽光，強健的體態，搭配棒球員帥氣的樣貌或是啦啦隊所表現出的青春活力，傳達不一樣的全新感受。

消防局指出，此次拍攝地點除了取景消防分隊展現最新的消防車輛器材外，更特別的到富邦悍將棒球隊的主場「新莊棒球場」進行拍攝，有投手丘、球員休息室及健身房等，加強聯名合作的深度，也讓不論是消防迷或是棒球迷都能感受到不同的消防結合棒球元素，展現消防英勇活力及棒球的熱血精神。

5月代言人許育嘉有過救護案件成功接生新生兒經驗。(消防局提供)

3月份代言人賴世哲曾參與今年南投廬山溫泉飯店救災，成功救援17名災民脫困。(消防局提供)

7月代言人盧裕翔本身是航空特戰指揮部的成員，109年時曾參與過總長直升機失事的救災事件。(消防局提供)

消防局透露，今年消防形象月曆遴選內外勤優秀消防人員參與形象代言拍攝，從4月份開始訓練調整體態，平均每人瘦身10公斤以上，也有艱苦的訓練來傳達守護市民安全的決心。

其中1月代言人林凱帝及5月代言人許育嘉都有過救護案件成功接生新生兒經驗，3月份代言人賴世哲更是參與了今年南投廬山溫泉飯店救災成功救援17名災民脫困，7月代言人盧裕翔本身是航空特戰指揮部的成員，109年時曾參與過總長直升機失事的救災事件，這些代言人都是在第一線奮勇救災守護民眾的英雄們。

消防局表示，本屆消防月曆獨家與全家便利商店合作販售，月曆與桌曆的照片採用不同版本，桌曆更加入了6張功能頁，大大增加了收藏及實用性。自10月19日開始預購，售價皆為新臺幣119元，取自諧義119，消費者可透過「全家」app中的「隨買預約取」功能購入，而銷售所得扣除必要成本，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」，發表會當天舉行公益認購活動，所得全數將贈與本市公益用途。

圖輯》極度養眼！「消防猛男＋富邦悍將」形象月曆出爐，女粉暴動了。(消防局提供)

圖輯》極度養眼！「消防猛男＋富邦悍將」形象月曆出爐，女粉暴動了。(消防局提供)

圖輯》極度養眼！「消防猛男＋富邦悍將」形象月曆出爐，女粉暴動了。(消防局提供)

圖輯》極度養眼！「消防猛男＋富邦悍將」形象月曆出爐，女粉暴動了。(消防局提供)

圖輯》極度養眼！「消防猛男＋富邦悍將」形象月曆出爐，女粉暴動了。(消防局提供)