柳營奇美醫院響應奇美醫療體系社會關懷月活動，在去年底舉辦公益健走活動後，今年在眾人的期盼下，於21日上午在後壁區農業科技園區管理中心蘭花園區舉辦「健康賦(復)能公益博覽會」，由台南市社會局長盧禹璁、後壁區長陳玉惠、柳營區區長顏文穗、奇美醫療體系決策經營委員會副主委邱仲慶、柳營院區院長黃順賢等人鳴笛下，帶領病友、社會關懷族群及其家人一起健走，在秋高氣爽的氣候裡放鬆身心，走出健康，同時會場亦安排豐富的相關健康促進及療癒舒壓活動﹐吸引近2,000人熱情參與。

院長黃順賢表示，今年以「偏鄉遇愛，讓愛延伸」為主軸，致力於發展台南溪北地區社區醫療及整合性服務，與在地民眾密切配合，拓展預防保健服務，全心來照顧民眾的健康。特別是在「偏鄉醫療」、「居家醫療」、「醫療結盟」及「社區營造」等項目成效優異。今年也是第二次辦理大型的社會關懷活動，特別感謝同仁一起參與，展現熱忱、專業服務，現場宛如大型的健檢醫院，讓愛延伸到偏鄉。

活動由台南市社會局長盧禹璁、後壁區長陳玉惠、柳營區區長顏文穗、奇美醫療體系決策經營委員會副主委邱仲慶、柳營院區院長黃順賢等人鳴笛。（圖片來源：柳營奇美醫院提供）

公益博覽會是以「賦（復）能」概念為出發點，針對不同年齡層，規劃各式各樣的體驗活動。首先針對樂齡銀髮，設置「敬老專區」，由敏惠醫護管理專科學校師生提供義剪、手足護理服務；盲人社福團體提供肩頸按摩；專業影像工作室提供老夫老妻百年好合攝影（全家福合照）等。

會場安排豐富的相關健康促進及療癒舒壓活動﹐吸引近2,000人熱情參與。（圖片來源：柳營奇美醫院提供）

另針對忙碌的現代人，設置「成人療癒專區」，特請專業講師教學，跟著動手DIY：茶樹精油、紓壓黏土，還有高人氣的療癒多肉植栽。針對兒童族群，設置「兒童賦能闖關」，推出五大關卡，挑戰成功還能兌換棉花糖或爆米花。此外，響應公益特邀請在地小農、蘭花花農等駐點擺攤，強化行銷，這些來自產地的農產品，民眾都能用新台幣或活動關懷園遊券消費，將喜愛的商品帶回家，讓身心靈滿載而歸。

主辦人護理部部長蕭素秋表示﹐感謝蘭花園區提供優質舒適的場地，此次活動除了院內各部門全體動員，提供多項身體檢測、體驗及中醫衛教諮詢外，更獲得地方許多公益團體共同協助，讓社區弱勢長者與日照族群、身心障礙朋友、病友及高齡照護者與其家庭，在醫護人員陪伴下安心地參與活動、感受健康、走入陽光，建立積極正面的人生態度。現場還佈置了近百件醫護人員在工作之餘所繪製的作品，提供療癒之外，也能將美好帶給現場民眾。

柳營奇美醫院秉持照顧好溪北民眾健康的責任，也期待藉由醫院的公益關懷活動，結合在地力量拋磚引玉，讓更多有能力且願意幫助人的力量導入，一同關懷需要幫助的民眾，讓愛延伸。也逐步實現柳營奇美醫院對於溪北鄉親「介入生活，守護生命的幸福推手」承諾。