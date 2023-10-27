為兼顧產業及環境永續，海洋保育署與臺灣釣具產業協進會，10/27~29日在臺北市華山1914文化創意產業園區，舉辦第二屆臺灣釣具博覽會暨友善釣魚推廣活動。活動除了網羅全球知名釣具品牌齊聚一堂，隆重呈現最新釣具產品科技，也推廣友善釣魚理念，喜歡釣魚的民眾不要錯過這次展覽。
臺灣釣具產業協進會張良任理事長致詞時表示，這四、五年來釣魚休閒活動在政府各部門積極推動下，已有革命性的變化。產業界很有感地在蔡副院長努力下，為臺灣休閒釣魚活動的發展盡一份心力，籌組了臺灣釣具產業協進會，釣具博覽會也因此而催生。
立法院副院長蔡其昌致詞也指出，臺灣釣魚活動推廣一路走來倍極艱辛，自行政院提出向海致敬政策，目前已是釣魚活動萌芽期，希望明年能蛻變成為躍進期。今年釣具博覽會已是第二屆，相信在釣魚活動進展後，亦將帶動相關產業發展；蔡副院長也提到，目前我國尚未制定釣魚設備之國家標準，臺灣已替許多釣具品牌代工，釣具製作技術沒問題，期望在法令、標準健全後，配合政府政策推動、民間參與，釣具產業能逐年擴大變成重要產業。釣魚是友善海洋重要的教育方式之一，亦是邁向海洋國家非常重要的目標，透過友善釣魚推動及推廣，將海洋資源保育觀念成為釣魚人DNA之一。
海洋委員會副主委吳美紅在致詞說，我國釣魚人口估計超過110萬人，產值超過100億元，目前已經有323位釣友自願擔任垂釣回報釣查員，迄今回報資料近萬筆，是非常不容易的公民科學家計畫。在向海致敬政策中，「釣魚」是重點推動項目，未來將朝產、官、學各單位合作機制，共同推動「友善釣魚、資源永續」，全面性提升我國釣魚環境，讓國人能更安心愉快地從事釣魚活動。
此次參展廠商包括國內知名釣具寶熊漁具(OKUMA)、漁拓釣具(HR)及日本高階釣具知名品牌三司達企業(SHIMANO)、大和事業公司(DAIWA)等國內外多家釣具業者，展示釣魚常使用各式釣竿、捲線器、釣線、魚鉤、浮標、擬餌、安全用具、機能服飾及零配件等，且海保署亦有在博覽會設攤推廣友善釣魚及辦理釣魚活動講座，包含前釣魚人雜誌王世國副社長、我愛大海垃圾撿起來發起人丁玉玫，內容精彩可期，歡迎大小朋友前來同樂。
海保署補充說明，在行政院向海致敬政策下，各部會合作開放釣點已達156處。海保署並在開放釣點鄰近60處海巡安檢所(站)等提供救生衣免費借用，亦與基隆市、新北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣等地方政府合作，優化釣點設施與環境、增設垂釣安全措施，舉辦各項活動與競賽。期全面性提升臺灣釣場環境與釣魚品質，讓國人能以此種適合全家同樂的休閒方式親近海洋。
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