為兼顧產業及環境永續，海洋保育署與臺灣釣具產業協進會，10/27~29日在臺北市華山1914文化創意產業園區，舉辦第二屆臺灣釣具博覽會暨友善釣魚推廣活動。活動除了網羅全球知名釣具品牌齊聚一堂，隆重呈現最新釣具產品科技，也推廣友善釣魚理念，喜歡釣魚的民眾不要錯過這次展覽。

臺灣釣具產業協進會張良任理事長致詞時表示，這四、五年來釣魚休閒活動在政府各部門積極推動下，已有革命性的變化。產業界很有感地在蔡副院長努力下，為臺灣休閒釣魚活動的發展盡一份心力，籌組了臺灣釣具產業協進會，釣具博覽會也因此而催生。

蔡副院長現場攤位巡禮（圖片來源：海委會海保署提供）

立法院副院長蔡其昌致詞也指出，臺灣釣魚活動推廣一路走來倍極艱辛，自行政院提出向海致敬政策，目前已是釣魚活動萌芽期，希望明年能蛻變成為躍進期。今年釣具博覽會已是第二屆，相信在釣魚活動進展後，亦將帶動相關產業發展；蔡副院長也提到，目前我國尚未制定釣魚設備之國家標準，臺灣已替許多釣具品牌代工，釣具製作技術沒問題，期望在法令、標準健全後，配合政府政策推動、民間參與，釣具產業能逐年擴大變成重要產業。釣魚是友善海洋重要的教育方式之一，亦是邁向海洋國家非常重要的目標，透過友善釣魚推動及推廣，將海洋資源保育觀念成為釣魚人DNA之一。

立法院蔡其昌副院長開幕致詞說釣魚是友善海洋重要的教育方式之一，亦是邁向海洋國家非常重要的目標（圖片來源：海委會海保署提供）

海洋委員會副主委吳美紅在致詞說，我國釣魚人口估計超過110萬人，產值超過100億元，目前已經有323位釣友自願擔任垂釣回報釣查員，迄今回報資料近萬筆，是非常不容易的公民科學家計畫。在向海致敬政策中，「釣魚」是重點推動項目，未來將朝產、官、學各單位合作機制，共同推動「友善釣魚、資源永續」，全面性提升我國釣魚環境，讓國人能更安心愉快地從事釣魚活動。

台北海洋科技大學推廣友善釣魚攤位。（圖片來源：海委會海保署提供）

此次參展廠商包括國內知名釣具寶熊漁具(OKUMA)、漁拓釣具(HR)及日本高階釣具知名品牌三司達企業(SHIMANO)、大和事業公司(DAIWA)等國內外多家釣具業者，展示釣魚常使用各式釣竿、捲線器、釣線、魚鉤、浮標、擬餌、安全用具、機能服飾及零配件等，且海保署亦有在博覽會設攤推廣友善釣魚及辦理釣魚活動講座，包含前釣魚人雜誌王世國副社長、我愛大海垃圾撿起來發起人丁玉玫，內容精彩可期，歡迎大小朋友前來同樂。

台北海洋科技大學推廣友善釣魚攤位。（圖片來源：海委會海保署提供）

海保署補充說明，在行政院向海致敬政策下，各部會合作開放釣點已達156處。海保署並在開放釣點鄰近60處海巡安檢所(站)等提供救生衣免費借用，亦與基隆市、新北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣等地方政府合作，優化釣點設施與環境、增設垂釣安全措施，舉辦各項活動與競賽。期全面性提升臺灣釣場環境與釣魚品質，讓國人能以此種適合全家同樂的休閒方式親近海洋。