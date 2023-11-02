馬來西亞舉辦「巴勒斯坦團結週」活動，各界態度不一，大馬教育部長法麗娜今天說，有人試圖誣衊並將「巴勒斯坦團結週」活動政治化，並強調確保團結週傳遞正確訊息。

馬來西亞教育部從10月29日至11月3日推動「巴勒斯坦團結週」活動，舉凡教育部轄下各級學校共同響應政府捍衛巴勒斯坦人民的權利與自由立場，教育部也公布「巴勒斯坦團結週」的「7要7不要」實施指南。

新海峽時報（New Straits Times）等馬來西亞媒體報導，法麗娜（Fadhlina Sidek）今天在安邦（Ampang）一所學校出席「巴勒斯坦團結週」活動表示，部分人將學校、技職院校、師範學校等各級學校舉辦「巴勒斯坦團結週」活動政治化，導致爭議時起。

法麗娜指出，這項活動的目的是向學子們傳達人權、和平與和諧訊息，學校的職責是要在教育過程中正確傳達和平與愛的觀念。

她認為，教育部不允許有人以不負責任方式將「巴勒斯坦團結週」活動政治化。

大馬社群網路最近流傳穿戴防護裝備男子，拿著假槍在校園中指導學生與老師的影片，畫面中有人拿著牌子、展示巴勒斯坦國旗或用巴勒斯坦圖樣圍巾遮臉與肩膀，也有人拿著玩具槍。另有截圖顯示學校孩童頭綁拯救巴勒斯坦頭巾，手持玩具槍枝。

馬來西亞政府雖然鼓勵各級學校舉辦「巴勒斯坦團結週」，但活動仍需受到控制，避免發生其他問題。