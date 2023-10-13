石岡穀倉部分結構老舊、損壞仍需經費修復。（陳淑娥攝）

台中市立圖書館石岡分館硬體設備老舊，空間狹小，立委江啟臣13日邀中央客委會考察。（陳淑娥攝）

台中市立圖書館豐原、石岡及新社3間分館，許多硬體設備老舊，空間狹小，不易藏書，且漏水、壁癌問題嚴重。立委江啟臣13日邀中央客委會考察，爭取列為優先補助單位，經費約9400萬元，將於11月完成審查，盼能優化台中客庄地區閱讀空間，提升客家文化推廣。第二站則前往石岡穀倉，該穀倉部分結構老舊、損壞需經費修復，地方盼進行修復以利活化。

江啟臣表示，豐原、石岡以及新社分館，至今皆使用30餘年，許多硬體設備老舊，空間狹小，藏書不易存放，漏水、壁癌問題嚴重，影響地區鄉親使用。台中市文化局已向客家委員會提案，申請專案補助，若預算通過，將可啟動改建工程。

江啟臣提到，若圖書館是一所大學的心臟，對城市而言，「圖書館是市民朋友的充電站，關乎一座城市的競爭力」；豐原等3間圖書館除了客家文化外，更含括教育、文化、農業、產業、生活、偏鄉、新住民等不同面向範疇，更具重要意義，請中央客委會務必列為優先補助單位。

中央客委會副主委周江杰表示，客委會規畫「文化發電機案」，主要希望透過圖書館消弭城市間差距，讓客庄偏鄉孩子們也能擁有完善圖書空間，該計畫全國共有20餘案爭取，後續會經由委員會進行審查，預計11月底前公布結果。

台中市文化局副局長施純福表示，本次依「客庄創生環境營造計畫補助作業要點」申請「客庄文化發電機」案，共計有豐原、石岡、新社3案，總經費約9411萬元，共申請補助7342萬元，3座山城圖書館也是客家文化推廣據點，盼能獲得中央客委會支持補助，優化台中市客庄地區閱讀空間，提升客家文化的推廣。

市議員吳振嘉表示，有關市府負擔比例約22％，總經費約2069萬元，他也會在市議會全力支持，各單位齊心合作共同推動。

考察行程第二站前往石岡穀倉，石岡區公所劉素幸區長指出，石岡穀倉部分結構老舊、損壞仍需經費修復，希望可以修復工程，透過委外營運，讓傳統空間結合當代創意以活化使用。周江杰表示，穀倉活化有相關前例可依循，針對活化後的使用方向，也可同步進行思考。

江啟臣表示，台中市府目前同步申請中央補助辦理「台中市客家文化重點發展區伯公整體調查研究計畫」、「台中市客庄夥房調查研究計畫」、「台中市客庄地方記憶空間調查研究計畫(暫定)」3個調查研究計畫專案，伯公、客庄夥房、石岡穀倉修復等，都是非常重要的文化保存工作，應該規畫亮點或文化點進行修復，進而帶動周邊發展。