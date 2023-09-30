毒鴛鴦心虛拒檢竟踩油門衝撞 員警拔槍

中秋節連假期間，高速公路實施高乘載管制，桃園市南崁交流道昨天卻有男子不顧員警攔查，踩油門衝撞員警更闖入高速公路，事發影像曝光，可見男子不願配合，警方拔槍射擊輪胎4發，以威嚇男子停車，豈料男子仍加速逃亡，半小時後於龍潭遭警網包圍落網。

為控制返鄉人潮，高速公路實施高乘載管制，大竹所所長郭堂榮表示，自己與警員洪于山及施秉言等3人於29日7時30分，在南崁交流道南下匝道處執行高乘載管制，49歲魏姓男子載著46歲彭姓女友違反匝道管制，魏男拒絕聽從員警指示攔停，員警趕緊以交通錐擋住車輛前進，並要求魏男下車盤查，沒想到魏男假裝配合停車，待員警向前時卻立即踩油門欲衝撞。

郭堂榮說，所幸洪于山緊急側跳才未受傷，並朝該車輪胎處射擊4發，豈料魏男仍沒有停下，朝國道1號南下方向逃逸。當下員警隨即通報蘆竹警分局勤指中心，並通報鄰近大園、中壢、平鎮、龍潭分局及國道公路警察局協助查緝，後續經龍潭分局勤指中心回復，已於8點15分在轄區龍潭區中興路726號前查獲魏男的車輛。

郭堂榮表示，魏男及彭女2人皆為毒品強制採驗人口，經採驗為陽性反應，本案將依妨害公務罪嫌移送及毒品案函送。警方呼籲，警方執行勤務攔查時，請駕駛人依規定配合，以免觸法或不慎發生交通事故。另因不聽制止接受稽查而逃逸交通違規，其罰鍰額度達1至3萬元，並吊扣駕照6個月至1年，切勿心存僥倖加速逃逸。