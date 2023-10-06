機捷推出國慶彩繪列車，車廂內外皆妝點國慶氛圍。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

歡慶國慶月，機捷A22老街溪站入口處布置大型國慶地貼，增添國慶喜樂氣氛。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

機捷推出國慶主題車站，A22老街溪站布置一片長達6公尺的主視覺牆，充滿國旗意象。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃捷公司表示，邀大家搭乘機捷，共同沉浸在國慶月的榮耀喜慶時刻。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

為慶祝國慶月，桃園市政府規畫「光輝十月榮耀桃園」活動，讓桃園各角落都揚溢青天白日滿地紅的國慶喜悅，桃園機場捷運線也推出「國慶彩繪列車」，並將A13機場第二航廈站、A22老街溪站妝點成「國慶主題車站」，A13站更設有拍照打卡牆，7日正式上線，將一路行駛至11月30日，讓乘客感受濃厚國慶氛圍。

桃捷表示，國慶彩繪列車延續桃巿府國慶活動主視覺設計，以藍、白、紅3種主要顏色為主，將捷運列車車廂內外裝扮一番，伴隨列車行駛，有如昂首飄揚的國旗飛躍在桃園、新北、台北3地，把國慶喜悅散播出去，且來自國內外乘客，只要搭上機捷都能感受到國慶歡樂喜悅。

桃捷指出，國慶主題車站更是熱鬧，A22老街溪站布置一片長達6公尺的主視覺牆，充滿國旗意象，車站入口處更布置大型國慶地貼，增添國慶喜樂氣氛，A13機場第二航廈站則特別打造「光輝十月榮耀桃園」主題打卡牆，延續主視覺3色，讓外國旅客一入境就被渲染國慶歡樂驚喜，可打卡拍照捕捉美好記憶。

桃捷公司邀大家搭乘機捷，共同沉浸在國慶月的榮耀喜慶時刻，國慶彩繪列車10月7日起時刻表為「A1台北車站發車時間08：37、11：37、14：37、17：37、20：37」，「A22老街溪站發車時間07：03、10：03、13：03、16：03、19：03、22：03」，若遇彩繪列車排檢，當日實際發車狀況將有所調整。