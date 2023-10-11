17歲林姓少年遭控私吞詐騙集團500萬元贓款，6月被謝姓主嫌等人從桃園擄到高雄電擊、火燒、淋熱水虐死後棄屍山區，因涉嫌者眾，桃檢警透過科技偵查，到全台各地逮人，其中謝男等12人遭收押，桃檢痛斥泯滅良性，11日偵結，依擄人勒贖致死等罪嫌一口氣起訴涉嫌的22人，並建請法院續押。

桃檢調查，謝姓男子自組詐欺集團，竟把500萬元損失歸咎於17歲林姓車手，逼迫他賠償，6月7日晚間7點多，在桃園市大園區某便利商店前，強押林姓少年上車，直奔高雄市阿蓮區某宮廟，在偏巷內圍毆少年，打到奄奄一息後再轉載至高雄市鳥松鄉某鐵皮工廠，持續以電擊棒、打火機燒灼、熱水澆淋等方式凌虐，逼他付款。

謝男等人為避免被人發現，不管少年已遍體鱗傷，又載至高雄市大寮區某鐵皮工廠內，繼續虐打逼迫交錢，少年不堪整日虐待毆打，隔天、8日下午4點多，終因全身大面積瘀傷及多處燙傷，且大量內出血而身亡，謝男等人為隱瞞罪行，竟駕車載運林姓少年屍體，到高雄市杉林區山區邊坡丟棄。

林姓少年母親因曾接獲兒子來電索款，事後卻失聯，連忙報警求助，桃檢檢察官陳嘉義立即指揮桃園市警察局大園分局、高雄市警察局刑事警察大隊偵辦，可惜少年遭擄不到24小時即不幸遇害，尋回時已是冰冷遺體。

案發後涉嫌虐打的犯嫌全鳥獸散，因犯罪地點在桃園、高雄等多處地點，且犯案人數眾多，逃匿藏匿處所更遍及南投、彰化、高雄、屏東等地，檢警專案小組鍥而不捨，透過科技偵查方式，分析各項資訊，釐清犯罪情節及涉案被告，勾勒逃亡路線及藏匿處所，陸續拘提到案，其中謝男等12人因涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

經檢察官密集訊問蒐證後，依擄人勒贖致死等罪嫌起訴22人，桃檢襄閱主任檢察官康惠龍指出，因本案適用國民法官程序，為避免預斷，未具體求刑，但被告等人惡性重大、泯滅良性，涉犯有期徒刑12年以上重罪，且有逃亡之虞，建請法院繼續羈押，強調桃檢將嚴懲罪犯，維護國家法治。

桃檢也提到，檢方在獲悉林男死亡後，立即通知犯罪被害人保護協會桃園分會，提供家屬保護、給予補償並協助轉介法律服務，陪伴家屬面對傷痛，本案進入審理程序後，也將持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。