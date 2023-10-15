新竹分局湖口派出所攔截車手沿路收款，並將詐團得手金額通知被害人前來領取。（新湖分局提供／邱立雅竹縣傳真）

新湖分局湖口派出所日前破獲「假投資、真詐財」詐騙案，該詐騙集團以詐術誆稱下載投資平台及投入款項即可獲利，騙取民眾陸續匯款9筆，金額逾新台幣900萬元，更食髓知味指示民眾需再支付90萬元傭金，民眾驚覺受騙，報警求助。

當民眾與車手相約速食店面交時，警方於現場埋伏一舉逮捕2名車手，起獲作案證物包括偽造某投資股份有限公司收據、專員服務證、手機及新台幣30萬元現金等贓證物，全案詢後依涉詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方續追查該筆30萬元贓款來源，係車手甫自新竹市城隍廟向某攤販騙取得手之現金，經致電攤商，攤商直覺懷疑警方才是詐騙集團，殊不知稍早前滿心歡喜將辛苦錢財託付的車手才是詐團成員，幸經警方耐心說明開導，得知財物險遭騙取後，立即至派出所領回遭詐騙的辛苦錢。

新湖警分局呼籲詐騙手法皆是利用民眾投資獲利慾望，誘使交付錢財詐取不法利益，提醒民眾務必提高警覺，以避免成為歹徒覬覦的對象。若接獲可疑電話，請撥打110或165反詐騙專線查證，以免一時失察，遭受詐騙，讓警方協助保護您的財產生命安全。