周五美股日線和周線同步大跌，投資人擔心聯準會將持續升息和以色列-哈瑪斯衝突擴大。美國10年期公債殖利率一度漲破5%，亦給美股帶來壓力。

道瓊指數日跌0.86%、周跌1.6%。標普500指數日跌1.26%、周跌2.4%，為3周以來首度收黑；與7月底創下的今年高點相比跌8%，但今年以來仍然上漲10%。那斯達克指數日跌1.53%、周跌3.2%，連跌第2周。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）周五上揚1.45%，並創下3月24日以來收盤新高。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周四在紐約經濟俱樂部表示，美國經濟仍然強勁、勞動力市場仍然緊俏，可能需要進一步升息。雖然鮑爾同時也提到債息持續攀升可能使央行採取行動的必要性降低，但其發言仍然使投資人擔心利率可能升更高、高更久，這也帶動了債息急升，美股走低。

加上中東局勢和下周美股進入超級財報周，微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和臉書母公司Meta都將公布業績，在諸多不確定性同時籠罩下，這次能幫投資人度過狂風暴雨的避險資產可能寥寥無幾。

當市場波動加劇時，公用事業和必需消費品等類股通常受到投資人青睞，但近來標普500指數走勢低迷，這些防禦概念股也難逃波及。公用事業股今年來下跌約18%，必需消費品類股跌近9%，醫療保健股跌約6%，部分也因為債息上揚削弱其吸引力。

日圓向來被視為避險天堂之一，但近來兌美元匯率跌至一年新低。美國公債料將連續第3年收跌，如此慘況前所未見。美東時間周四晚間，美國10年期指標公債殖利率一度漲破5%，為16年來首見，最高升至5.029%。

UBS Global Wealth Management周五出具報告指出，由於經濟數據相互矛盾，以及地緣政治緊張局勢升高，避險資產的表現不如預期。

Edward Jones資深投資策略師Angelo Kourkafas表示，對於高度多元化的投資組合來說，這無疑是一個充滿挑戰的環境。他在談到美國公債時表示，在消息面波濤洶湧之際，這類避險資產目前不一定能吸引競標或提供很大的安全性。

不只股市，美國公債市場的波動也跟著加劇，衡量美國債市波動性的MOVE指數逼近4個月高點。

選擇權分析服務公司SpotGamma創辦人Brent Kochuba表示，當債息以目前的速度上漲，而地緣政治局勢像現在這樣時，你就是會面臨這樣的市場波動。

以上這些避風港失靈，於是有些投資人轉進美元、瑞士法郎和黃金等其他傳統藏身處。值得一提的還有短期債券和貨幣市場基金。

自巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在10月7日發射5000枚飛彈突襲以色列，引爆這場最新的以巴衝突以來，黃金價格已經飆漲8%。瑞士法郎兌歐元匯率已經直逼2015年以來最高價。過去三個月，美元則上漲了5%。

一些投資人轉向短期公債或貨幣市場基金，自去年初利率開始走高以來，這些資產提供了更具吸引力的報酬。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，具有完全流動性的短債加上漲破5%的殖利率......肯定有很多投資人願意將資金停泊在那裡，同時等待通膨和經濟情勢明朗。

根據LSEG的數據，今年以來，美國貨幣市場基金已經流入6,400億美元。

瑞銀（UBS）分析師表示，為了緩衝債券市場的波動，相較於10年期債券，他們比較偏好5年期債券，以「賺取殖利率，並降低10年期債息持續攀升的風險」。他們並建議建立布蘭特期油的多頭部位，來抵消中東衝突不斷擴大的風險。