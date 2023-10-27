小球在講座上分享心路歷程。（1500聲量音創學院提供）

三度入圍金曲獎的創作歌手莊鵑瑛（小球）日前赴「1500聲量音創學院」主講十月份大師講座，侃侃而談出道以來，集音樂、電影、戲劇、占星、舞台劇、主持、Podcast、活動等多元斜槓精彩人生之大成，讓學員都隨著她親切、誠懇的談話內容如沐春風！藉擔任「1500大師」的機會，直球對決自己，提到創作路上的苦與樂、甜與鹹，她說：「整個生命歷程都是因為自卑而努力地想證明自我價值！」真誠剖析自己，讓學員都非常訝異，甚至聽到起伏之處，也有人默默拭淚。

莊鵑瑛擔任「1500聲量音創學院」十月份大師，依照年份與作品製作投影片，一一跟大家分享多樣的創作人生，她說當下看到投影片時，「就眼眶泛淚，看到自己喜歡的繽紛多彩風格和歷程，突然發現自己原來沒有想像中的那麼差、或是沒有價值，反倒透過投影片看到自己的努力和果實！」

從棉花糖樂團時期開始入行，而後單飛到主演電影、電視劇、個人發片、主持、Podcast、以及學習占星到諮詢等過程，從不設限任何領域，抱著如海綿學習、吸收的心態，更重要地是，她用心與粉絲、聽眾交流，她笑說：「是用命換來的。」不過，小球也不禁提及，其實自己個性較矛盾、害怕，個人歷程中要不是因為有貴人相伴，適時扮演光明的角色，影響她走向積極的選擇，不然自己的性格是被動、裹足不前地。

她也不禁回首，提到不為人知的忐忑心路，在舉辦人生至今最大場的演唱會前夕，緊鑼密鼓中，卻遭逢親人離世的打擊，當時一邊是棉花糖樂團重組復出的演唱會，一邊同時處理親人的後事，可能心理影響生理，最不願的事發生了，小球發現身心都出了狀況，喉嚨極度不舒服，全身也過敏，在工作和生活中的極端情緒擺盪下，接觸頌缽和花精，才漸漸地安穩身心，順利完成演唱會和親人的告別式。