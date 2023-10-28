鄭容和今年2度登寶島舉辦演唱會，足見他的超高人氣。（D-SHOW提供）

鄭容和火力全開演唱近30首歌。（D-SHOW提供）

韓國型男樂團「CNBLUE」隊長鄭容和暌違4個月再度來台，今（28日）晚間在台北天母體育館舉辦「 2023 JUNG YONG HWA LIVE ‘YOUR CITY’ IN TAIPEI」演唱會，一開場就瘋狂使出撩粉功力，先是用中文高喊：「我想死你們了！」在唱到〈Would you marry me〉時，故意把最後一句改成中文問「請你嫁給我好嗎？」讓演唱會瞬間變成大型求婚現場，台下歌迷也激動地齊喊：「好！」更在開場不到30分鐘就開心地跑下台擊掌，足見他寵粉的程度。

這是他今年2度登寶島舉辦演唱會，除了誠意十足地變換歌單，放入新專輯中的多首歌曲外，鄭容和也頻秀流利中文說：「我真的很幸福，能來台北好開心，很喜歡這裡。」甚至嘴甜稱「大家是我的老婆」，看到粉絲喊燈太亮會照到眼睛時，他除了貼心伸手去擋外，也跟翻譯現學現賣，用中文說「這樣才能看到你們漂亮的臉」，讓現場尖叫聲不斷。而他出道13年，與粉絲的感情早已好得像家人，不時就會互相吐槽，看到有些粉絲沒有尖叫，他也開玩笑說自己在台上都看得一清二楚，笑喊：「如果我看到妳沒有尖叫，我就把音樂停掉，直接回家！」

儘管常「雨神同行」，開唱總是遇到陰雨綿綿的天氣，依舊無損鄭容和粉絲見面的好心情，共3小時的演唱會上，不只在台上喝起能量飲料，火力全開演唱近30首歌，還帶來三度安可，不只個人單曲，也沒忘了CNBLUE的經典歌曲〈Love light〉及〈Can’t stop〉等，更驚喜獻唱中文歌〈月亮代表我的心〉，超標準的咬字驚豔全場，最後他不捨地表示：「今天真的非常感動跟開心，往後只要大家需要我，我一定會跑來找大家，跟你們約定好囉，希望到時候大家不要對我不耐煩！」

而超愛台北的鄭容和昨晚彩排結束後，也直奔寧夏夜市，除了到處品嘗各式各樣的美食外，還去玩乒乓球遊戲，被粉絲認出更親切打招呼，可說展現超強親和力，他預計在明天離台，班機不公開。