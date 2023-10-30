寶吉祥集團10/28-29連續兩天於台北國際會議中心舉辦「歌之饗宴8-破繭而出SAYA張惠春演唱會」。由歌手SAYA張惠春攜手陽光男聲郭忠祐及億萬歌姬林芯儀共同擔綱演出。SAYA張惠春胞姊阿妹不僅在28號送花祝賀，29號更是現身力挺，引來歌迷驚呼連連!

SAYA張惠春台北開唱 胞姊阿妹現身力挺

對於胞姊阿妹現身演唱會，SAYA張惠春事先並不確定。直到演唱會結束前，透過工作人員告知才確認阿妹真的來了!SAYA張惠春當下先向歌迷賣關子說「我的大歌迷也來到現場，她非常的忙，但是她還是抽空，她工作一完，然後就搭飛機來到現場，我剛知道我都嚇到了，因為這個人她的名字叫張惠妹」!宣布阿妹也到場支持，坐在角落的阿妹則揮手向舞台上的SAYA張惠春及歌迷致意，阿妹突然現身，讓歌迷相當驚喜。

根據了解，本來在外巡演的阿妹28號先送花祝賀演唱會順利成功，29號下午則是請人送來茶點慰勞工作人員，沒想到阿妹百忙之中，最後還真的來聽演唱會，甚至直到散場前才離去，讓SAYA張惠春非常感動!