梶浦由記特別設計台灣場歌單，更大陣仗攜樂隊歌手來台。（大鴻藝術提供）

日本神級配樂大師梶浦由記攜樂隊歌手，大陣仗來台舉辦30週年巡演演唱會，引發動漫迷瘋狂朝聖，昨（4日）起連續2場在Zepp New Taipei演出門票秒殺完售。暌違4年再登寶島的她對於票房佳績驚喜不已，感動致謝：「真的很謝謝台灣歌迷，我要把最好的演出獻給你們。」

梶浦由記曾為動漫《Fate》系列、《鬼滅之刃》、《刀劍神域》系列、《鋼彈》系列等打造多首金曲，她笑說沒在看動漫，「但也不會覺得害怕，一直抱著好奇與期待的心情」，平常反而熱愛打電玩，笑稱自己其實也是「課長」，玩遊戲時若有喜歡的角色出現，肯定是要抽到為止，為愛花錢毫不手軟，自嘲：「我應該是遊戲公司很喜歡的那種客人。」

貴為配樂大師，被問到如何挑選作品？她直言「先搶先贏」，並稱因為原聲帶要花1個月以上時間製作，「為了要兼顧品質，沒辦法接太多，盡量不要同時有2部作品進行。」被問及未來計畫，梶浦由記表示自己很喜歡音樂，希望可以一直從事這份工作，直到做不動為止，還謙虛地打趣表示「我畢竟是自由工作者，也希望大家多多發我工作喔」。

為了實現2019年來台時與台下歌迷的約定，梶浦由記除了親切地用中文問候外，這次特別設計台灣場歌單，帶來多首動漫知名神曲如〈曉之車〉、〈蒼穹的吹奏樂〉等，自豪「我想大家聽了一定會滿意的」。