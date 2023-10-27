理想混蛋推出全創作專輯《半熟理想》。（何樂音樂提供）

理想混蛋推出第三張全創作專輯《半熟理想》，4位團員轉變成「半熟少年」帶來12首詞曲全創作，真摯紀錄此刻「半熟期」的成長點滴。團員建廷分享：「我們把最近一年多來的生活經歷、心情點滴都濃縮在第3張專輯裡，半熟的狀態也很貼近現在的我們，非常開心跟期待能把這段過程分享給大家！」

因應成長的疼痛與趣味，這次專輯視覺以水果、盆栽等帶有「成熟」、「成長」含義的物件，呈現出日常中的荒謬，描繪了半熟時期覺得自己與世界格格不入的感受。理想混蛋更穿上了超級Oversize 的西裝、領帶、褲子等，呼應成長過程中的「不適應感」與內心拉扯。

理想混蛋總是自嘲為「樂團界偶像」、「原子中年」，在這次實體專輯加入了粉絲敲碗許久、號稱人氣偶像才能擁有的「專輯小卡」，每張實體專輯將獲得一張隨機的團員小卡，除了官方拍攝的照片，還有少量封入隱藏版的「未公開自拍小卡」，讓粉絲們得以珍藏心中理想型的半熟男。

經歷前2張專輯與許多單曲的製作，加上大型演唱會與四處征戰校園、商演經驗累積，團員們對於音樂激發了許多創意，也透過編曲和製作，原汁原味地呈現了獨特的音樂色彩。民謠、搖滾、抒情、流行甚至 beat 與福音元素都融合其中。首波抒情主打歌〈離開的一路上〉描寫面對失去與離別當下的疼痛感。美好的回憶歷歷在目，卻要說服自己做出分開的決定，MV與下一首主打歌〈很遠的遠方〉拍成上下二部曲劇情，今（27日）在理想混蛋官方Youtube上線。