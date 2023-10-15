板橋警分局沙崙派出所日前接獲2個姐妹報案，指稱吳姓父親（55歲）在臉書社瀏覽投資股票訊息，便點入該廣告上所提供之LINE，對方提供交易平台、幣商等購買虛擬貨幣投資資訊，父親不疑有詐，就投入小額資金投資，初期有獲利又可領回款項，經多次匯款與面交，損失360萬元才知道被詐騙。

沙崙派出所副所長戴明剛成立專案小組偵辦，與吳姓被害人及其女兒溝通聯繫，得知該詐騙集團仍持續詐騙，且要求被害人繼續投資購買虛擬貨幣，於是專案人員部署誘捕偵查，請吳男佯裝配合受騙，等候詐欺集團指示赴約面交。

詐團於10月13日下午5時許，通知吳男在板橋區溪崑二街一處咖啡店前交付200萬元，專案人員於現場埋伏，待21歲賴姓車手與吳男面談接洽，交付贓款時，警方見機不可失，立即上前表明身分，逮捕現場21歲王姓監管收水手2人並查扣犯罪聯繫手機1支。

據了解，賴、王2嫌起初均不如實交代，王嫌因有詐欺通緝故對員警謊報友人年籍資料應詢，經員警提示相關證據並向2嫌曉以大義，始坦承不諱，全案依詐欺、洗錢防制法、詐欺通緝及偽造文書等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦並建請羈押。

板橋警分局長黃南山呼籲，詐騙集團會抓緊民眾的貪念，以小投資大回饋的假象放長線釣大魚，利用網路虛擬的環境施以詐騙，民眾應提高警覺，勿貪圖方便及利益，小心求證為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。