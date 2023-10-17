嚇到漏尿是真的！高雄1名35歲王姓民眾日前加入LINE投資群組，群組內的營業員主動聯絡王男，表示交付20萬元便可幫他投資，並與王男相約在高雄市前金區永恆街面交，不過王男前往面交前相當不安，於是先至派出所報案，員警立即跟隨王男前往。沒想到果真有18歲的鄭男當車手來收取20萬元，員警立刻兵分2路逮捕鄭男與擔任監控的19歲沈男。不過讓員警傻眼的是，鄭男似乎因為過於害怕，當場嚇到尿失禁。2人依洗錢防制法、詐欺等罪移送辦。

王男日前加入LINE投資群組，群組內的營業員表示交付款項便可幫忙投資，王男只需要等獲利即可，並與王男相約12日晚上面交，但王男抱持著警覺心，因此面交前先至新興分局前金分駐所報案，員警也跟隨王男前往面交。

沒想到對方真的派出人馬來收取贓款，由鄭男當車手、沈男當把風員，而員警一見人影出現，立刻兵分2路前往壓制，初出茅廬的鄭男似乎沒見過這樣的大場面，當場被員警嚇到尿失禁，讓員警相當傻眼，而負責把風的沈男也遭逮捕。

員警在場除了抓到2人外，也起獲投資相關的假文件，全案警詢後於13日將2嫌依洗錢防制法、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦。