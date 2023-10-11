桃園市立圖書館新屋分館邀集14位在地藝術家共同參展，展出藝術品包括雕塑、水墨、膠彩、油畫、陶藝及書法等。（桃園市立圖書館提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市立圖書館新屋分館邀集14位愛好藝術的在地鄉親，於分館3樓客家藝廊舉行「新屋按靚」新屋藝術家創作聯展，展現書法、雕塑、油畫等多元精彩作品，展出新屋在地藝術能量，展期至11月5日，邀民眾前來觀賞。

桃園市立圖書館新屋分館主任張燕玟表示，新屋分館辦理「新屋按靚一新屋藝術家創作聯展」與「藝靚藝講」講座活動計畫，展出藝術品包括雕塑、水墨、膠彩、油畫、陶藝及書法等，培養民眾多面向的藝術興趣。

張燕玟指出，這次與在地文化藝術結合的藝術家創作聯展，將搭配參與式課程及講座等創作經驗分享，並同步辦理相關書展鼓勵借閱，盼藉由藝術與書籍的互動參與，讓民眾對藝術及參與圖書館活動產生共鳴。

這次聯展集結新屋在地14位藝術家共展，李達皓、姜憲明與陳麗杏帶來雕塑作品，呂學超、陳姣從（女部從）、陳映伶與陳碧珠展出油畫作品，許瑞娥、梁永武及張添泉帶來水墨作品，黃煜華、廖富景展出書法作品，彭武威帶來膠彩作品，葉劉金雄則展出陶藝作品，有趣的是參展者中還有3對夫妻檔，皆將精彩作品呈現給新屋鄉親。

市議員陳睿生分享，新屋人口雖只有4.9萬人，但孕育出許多優秀藝術家，這場展覽為新屋純在地藝術家參展，參與者都住在新屋，不僅有傳統繪畫與書法，也有現代雕塑作品，其中姜憲明的雕塑更運用在許多公共建築內，相當特別，鼓勵新屋民眾一同來觀展，感受在地藝術能量。