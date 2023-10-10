桃園市魅力金三角雙十嘉年華的「跨族裔遊行嘉年華」10日登場，齊聚千人一同遊行慶祝雙十國慶。（蔡明亘攝）

聲勢浩大！ 桃園70國旗重機、千人國慶遊行，民眾直呼：帥翻了！

桃園市魅力金三角商圈位於龍岡忠貞地區，慶祝雙十國慶，今年推出4天活動，包括國慶市集、跨族裔遊行嘉年華、「向英雄致敬」孤軍來台70周年紀念音樂會等，連假期間吸引大批民眾參與，商圈街道掛滿國旗十分壯觀，今遊行還有70輛「國旗重機」遊街，讓民眾直呼「帥翻了」。

魅力金三角商圈因特色店家與居民多來自滇緬異域金三角地區，又恰好位在中壢、平鎮、八德交接之地而得名。商圈以滇緬泰移民為主的美食文化享盛名、孤軍首批撤軍來台棲身的忠貞新村原址雖已拆除改建大樓，但忠貞市場400個傳統攤位與超過50間各式米干店、國旗屋升旗典禮與雲南公園打歌活動，延續形成多元豐富的飲食文化、移民遷徙故事、多元民族節慶等商圈3大特色。

魅力金三角雙十嘉年華由魅力金三角地方特色產業發展協會與桃園市財團法人金三角文化基金會共同辦理，國慶連假期間在忠貞新村文化園區登場，每年都吸引許多民眾共襄盛舉，為該商圈重要年度盛事。

桃園市魅力金三角雙十嘉年華的「跨族裔遊行嘉年華」10日登場，齊聚千人遊行一同慶祝雙十國慶。（蔡明亘攝）

桃園市魅力金三角雙十嘉年華的「跨族裔遊行嘉年華」10日登場，70輛重機車上國旗掛好掛滿十分壯觀。（蔡明亘攝）

金三角文化基金會董事長王根深表示，今年國慶連假規畫4天活動，慶祝中華民國生日，連4天辦理國慶市集外，今天聚集千人遊行，還有70輛重機帶著國旗遊街，浩浩蕩蕩的遊行隊伍和重機車隊，吸引許多民眾圍觀拍照，有民眾就直呼重機車隊陣仗浩大，真的超帥。

桃園市長張善政10日參加完國旗屋升旗典禮後，也到魅力金三角商圈與民眾打招呼。（蔡明亘攝）

桃園市魅力金三角雙十嘉年華連4天國慶市集吸引大批人潮。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政參加完國旗屋升旗典禮後，也到金三角商圈與民眾打招呼，他表示，歡迎大家到全台國慶最熱鬧、最有特色的忠貞地區，每年都在此齊聚慶祝國慶，謝謝大家共襄盛舉，歡迎大家一起來愛國旗、愛國家。

王根深說，今年龍岡忠貞地區約掛有4至5萬面國旗，是全台民間自辦國慶活動中，掛最多國旗的地方，儘管國旗漲價也堅持辦理。另為紀念先民流血流汗才有今天，晚上將舉行「向英雄致敬」孤軍來台70周年紀念音樂會，邀請龍潭愛樂管弦樂團演出50多名樂手演出，紀念當年在金三角地區犧牲奮鬥的軍人同胞們。