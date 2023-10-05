桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院院會籲修倉儲消防規範，設高風險潛勢工廠資料庫整合資訊。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院院會籲修倉儲消防規範，設高風險潛勢工廠資料庫整合資訊。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

屏東明揚國際大火奪走4勇消生命，桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院院會，指桃園倉儲火災發生率是其他產業的近2倍，除要求加速修訂倉儲消防規範，也建議整合部會資源，設置高風險潛勢工廠資料庫，他更替桃園消防爭取危險職務加給，希望提升消防能量，更能有效預防火災發生。

蘇俊賓指出，大規模的工業區或廠房火災不時發生，工業密集的縣市消防負荷最高，桃園市為了積極了解風險潛勢，分析過去8年高風險潛勢工廠類型，紡織業1.08％、基本金屬製造業1.04％、化學材料及肥料製造業1.02％，這些是火災發生頻率相對高的產業，但若把倉儲火災也算進去，每年平均2.1次，遠高於其他高風險業的發生率，甚至達2倍。

蘇俊賓說，火災發生率如此高的倉儲，卻缺乏專業的消防規範與管理權責，桃園市府過去已多次積極建議內政部消防署，訂定倉儲消防規範，而消防署函復將納入修法研議，但目前尚未有明確進度，蘇俊賓當面向閣揆陳建仁爭取，倉儲相關的修法工作應該積極進行。

蘇俊賓也提到，桃園市統計包含經發局、勞動局、環保局、消防局的數據發現，分屬不同局處的數據，對於工廠防災的預防有重要的意義，應該跟消防局的資訊整合。

蘇俊賓舉例，不少倉儲並非登記倉儲業，營登使用是工廠，實際使用卻是倉儲，地方與中央會有好幾個管理單位，管理項目也大不相同，像經發局工廠登記對應的是經濟部，消防局對應的是消防署，環保局毒性化學物質對應是環境部，各自都有管理資訊系統，他希望地方政府與中央部會的資料庫應該有效對接，進行跨部會協調整合，將各單位掌握的重要資訊分享或便於查詢，共同建立高風險潛勢工廠資料庫，有效運用這些數據資訊來達到預判風險的效果，也可保障消防弟兄的安全。

蘇俊賓也再次替桃園消防同仁爭取危險職務加給，強調桃園有1萬2800家工廠，高風險潛勢工廠幾乎都坐落在桃園，消防勤務絕對是繁重，桃園市消防局已於今年兩度函報內政部消防署，希望比照雙北的一級危險職務加給加成調整成一倍，以外勤分隊為例，危險職務加給為9700元，加成目前是7成6790元，若修正至1倍可增2910元，讓桃園消防弟兄能夠有好的環境、合理的待遇、辛苦過程能夠得到好的報酬與保障。

陳建仁也認同桃園市觀點，中央與地方資料建置的重要性，不能夠各做各的，比如建置「化學雲」，中央部會與地方資料整合在一起，大家都很方便，倉儲管理業的消防管理規範也會加速來辦理，做好災害預防。

副院長鄭文燦也回應桃園提出的倉儲管理，有關倉儲納入危險物品申報，內政部應該會有正面處理，未來消防署針對工廠型、倉儲型都要納入。他也回應消防員危險職務加給加成案不能只處理六都，有些縣市還有地域加給、危險加給，目前只能二合一。另外包含警消人員加班費上限（天花板）調整，行政院均會做通盤討論。