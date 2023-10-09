近日有業者將進口美國豬肉，產地標示為加拿大、英國，引發「洗產地」疑慮，對此，行政院長陳建仁6日在立法院受訪表示，這件事情是由中央衛福部發現資料有錯誤後，與地方政府展開聯合稽查，「不肖業者做法，政府一定會嚴加懲罰」。此說法曝光後，引爆網友熱烈爭論，有人就直言「現在才動起來，最後還不是重重舉起輕輕放下。實質轉型喔」，獲得超過百個按讚，回響熱烈。

陳建仁也說，在中央和地方的合作稽查，過程中不管是在海關或是進口的通路端、銷售端等，檢驗的2萬多件豬肉都是零檢出，也就是沒有萊克多巴胺，「政府一定會跟中央地方合作，為國人的健康、食品安全做把關」。

對於陳建仁的說法，大批網友在《YAHOO新聞》相關報導底下熱烈爭論，有超過650則留言，其中不少人揶揄，「跟陳時中說 『要公開透明』有異曲同工之妙」、「總是事後發現資料有誤」、「四個不同意台灣更有力」、「當初開門時不是掛保證?要不要出來面對?」、「做做樣子，意思意思罰個幾萬塊錢，結案！」、「奇怪，不進口進來不就沒事了」、「你們以前好像不是這樣子」。