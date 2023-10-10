損失「一棟豪宅」！ 法拉利失控衝撞保時捷，網驚：馬與盾的對決。

好貴的車禍！石姓男子駕駛9日下午駕駛法拉利，行經龜山區文化一路時，疑失控打滑從內側車道衝向對向車道，撞上停放在路邊的保時捷及貨車，所幸車內無人也未波及路人，法拉利副駕乘客僅腿部受傷送醫無礙，石男酒測值為零，事故原因待警方釐清。
35歲石姓男子9日下午2點多駕駛灰色法拉利GTC 4Lusso，載著父親沿龜山區文化一路內側車道往林口方向行駛，突然間車輛失控，從內側車道衝到對向車道，跨越3線道撞向路邊轎車，車頭不偏不倚正好撞到白色保時捷718cayman左側身，撞擊力道猛烈，不但法拉利車頭扭曲變形、輪胎脫落，保時捷左側車身也遭撞凹、位移爬上人行道，被路樹夾擊，停在保時捷後方的貨車也遭波及。
所幸車內無人，正好在人行道上的路人也急忙閃避，毫髮無傷的石姓駕駛立即下車查看，不過副駕駛座的石父腿部受傷，送往醫院治療並無大礙。
警方獲報到場，對石男進行酒測，初步排除有酒駕情形，肇事原因有待進一步釐清，警方也呼籲駕駛，上路前應先充分瞭解車輛狀態及路況，以免影響自己及其他用路人的安全。這起車禍也引發網友熱議，直呼法拉利GTC 4Lusso撞保時捷718cayman，「一棟豪宅的殞落」、「馬與盾的對決」。
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