由於比特幣和其它加密貨幣的高波動性，使得多數藍籌公司都選擇在商業領域支付避開加密支付；此外不完善的監管以及較高的能源使用，都阻礙了加密貨幣成為一種支付工具。

電動車大廠特斯拉(Tesla)曾在2021年接受比特幣的支付，但是隨後出於環保的原因，執行長馬斯克(Elon Musk)暫停了該支付方案。

法拉利行銷長Enrico Galliera說，加密貨幣已經導入新軟體和使用更多再生能源，努力減少碳足跡。Galliera在訪問中說，法拉利的目標是整個價值鏈在2030年實現碳中和。

法拉利說，此一決定是順應客戶的需求，因為公司許多買家都投資於加密貨幣。「有些客戶是靠加密貨幣發財的年輕投資人，其他一些則是傳統投資人，但他們希望分散投資組合，也投資加密貨幣」。

雖然例如第二大家密貨幣乙太幣已經改善了能源使用效率，但是比特幣仍然因為能源密集的採礦行為，而廣受批評。

行銷長沒有透露出，法拉利經由加密貨幣而銷售了多少輛汽車。他僅表示，該公司的訂單很強勁，而且在2025年之前都已經滿額預訂，但該公司也希望測試那些不斷擴張的支付方式；他說：「這將有助於我們與那些不一定是我們的客戶、但可能買得起法拉利的人，建立起連繫」。

法拉利也計畫於明年第一季前將加密支付應用到歐洲地區，然後再擴展到其它合法接受加密技術的地區。

歐洲、中東和非洲(EMEA)地區是法拉利最大的市場，今年上半佔法拉利總出貨量的46%。

Galliera也表示，如果透過加密貨幣購買，價格不會改變，沒有費用，也沒有額外的附加費。