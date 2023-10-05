受到小犬颱風外圍環流影響，桃園部分地區發生瞬間強風及連夜大雨情形，桃園市農業局長陳冠義今前往關心雨勢較大的新屋區有機蔬菜產銷班，目前蔬菜生產區出貨情況正常，也一併檢視鄰近地勢低窪區防災整備情形。

陳冠義表示，水稻田應注意加強田間蓄水，減少稻株因強風造成搖擺受損，高梁大豆應防止根系腐爛，要注意注意田間排水，甜柿應避免風大造成落果，需加強固定枝條，以防植株受強風降雨搖動損傷，採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全。

陳冠義說，畜禽飼養戶也應注意畜禽舍內外狀況、排除積水，並加強基本檢修工作，以避免畜禽動物損傷，並隨時留意最新氣象變化。豪雨過後，請儘速排除積水，進行田區復原及病蟲害防治工作，也特別呼籲農友仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農產品食用安全。

陳冠義再度呼籲，提醒農友後續若有遲發性災情顯現，務必立即向所在地公所或桃園市政府農業局通報，後續將依農業天然災後救助辦法及相關作業規定辦理，儘速協助農民復耕、復建及復養。