一項於2023年7月發表的研究指出，只要在中年時，養成8種健康生活習慣，預期壽命會比沒有這些習慣者要長得許多，男性平均壽命多24年、女性平均壽命多21年。而這8種習慣包括，保持身體活躍、沒有鴉片類藥物成癮、不抽菸、管理壓力、飲食均衡、避免酗酒、良好睡眠習慣及建立積極社交關係。研究人員提到，若能越早實踐這些習慣越好，但若在老年時才做出改變，也能獲得一定程度的好處。

根據今年7月美國營養學會旗艦年會（NUTRITION 2023）所發表的一項研究，欲探究不同數量的健康生活方式因素與預期壽命的影響。研究團隊分析年齡介在40～99歲間，並參與退伍軍人事務部「百萬退伍軍人計劃」的70萬名退伍軍人。在追蹤期間，有超過3萬名參與者過世。

研究結果發現，在40歲前採取8種健康生活習慣者，即保持身體活躍、沒有鴉片類藥物成癮、不抽菸、管理壓力、飲食均衡、避免酗酒、良好睡眠習慣及建立積極社交關係，預期壽命比其他人更長，男性平均壽命多24年、女性平均壽命多21年。

其中，較低的身體活動量、藥物濫用和抽菸，對壽命影響最大，導致死亡風險增加30～45％。另外，壓力、酗酒、不良飲食和睡眠習慣，則會讓死亡風險增加20％；缺乏積極的社交關係則會造成死亡風險提高5％。

參與該項研究的退伍軍人事務部健康科學專家阮宣邁（Xuan-Mai T. Nguyen）表示，研究團隊對於採用1種、2種、3種，或是8種健康的生活習慣，可能獲得的好處感到非常驚訝。此項研究結果表明，採用健康的生活方式，對於公共及個人健康都至關重要，呼籲越早開始越好，即使在40、50或60歲時做出小改變，仍然有益處。

不過，研究人員也指出，作為一項觀察性研究，該研究不能明確證明因果關係。然而，這些發現與越來越多的研究一致，選擇健康生活方式，可幫助人們降低患上慢性疾病的風險，並延長壽命。

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