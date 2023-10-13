我國特定死因除外平均壽命與一般平均壽命。（內政部提供／游念育台北傳真）

內政部今天表示，2022年國人一般平均壽命為79.84歲，但若排除國內10大死因首位的惡性腫瘤，平均壽命將可提高3.32歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響最為明顯，其中惡性腫瘤已連續41年高居10大死因首位。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，因此運用衛福部統計的2022年國人前10大死因死亡人數，編算台灣各特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較其差距；兩者間壽命差距若愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，影響國人平均壽命愈明顯。

內政部指出，惡性腫瘤已連續41年居國人10大死因首位，2022年死亡人數為5萬1927人，占全體死亡人數比率24.9％；2022年國人一般平均壽命為79.84歲，若剔除惡性腫瘤死亡者的平均壽命，可提高至83.16歲，增加3.32歲。

內政部提到，經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，已從2012年的4.08歲緩步降至2022年的3.32歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響有所下降。

從人數觀察，內政部說，2022年國人死於前十大死因人數為15萬7267人，占所有死亡原因人數達75.45％，且其中死於前3大死因者計9萬262人，比率占43.30％。

進一步比較性別差異，內政部表示，從性別觀察各特定死因除外平均壽命與一般平均壽命的差距，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、心臟疾病、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、肺炎、腦血管疾病、事故傷害，與慢性下呼吸道疾病；女性高於男性者則為糖尿病、高血壓性疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變。

根據衛福部統計，2022年國人前10大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病、COVID-19、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病，以及腎炎、腎病症候群及腎病變；其中惡性腫瘤連續41年高居首位，心臟疾病連續15年位居第2，COVID-19則是首次入榜。