孫協志、天后闆妹、妹妹Shine主持的八大《開箱大學堂》，本周以「解決女性煩惱小物」為主題介紹開箱好物，妹妹Shine劈頭就先說：「女生要煩惱沒時間、沒錢，要花的東西很多，從頭到腳，由裡到外。」來賓小優透露自己近期煩惱，「這輩子的煩惱真的太多了，像現在好不容易變瘦了一點，就開始擔心臉凹了怎麼辦。」闆妹直言：「我們女生都有個病，沒煩惱都要找煩惱來煩，永遠都會庸人自擾，沒完沒了。」

本周節目快問快答中，首先祭出「男生想要延長壽命，要多看哪樣東西」？主持人孫協志秒回「胸部」，遭Shine忍不住虧說：「這是協志哥自節目播出以來，第一次在快問快答中比來賓早搶答正確。」孫協志難為情解釋「我是以邏輯推測」。

另外節目中開箱守護女生用品，包含能解決睡眠問題的睡眠奶粉、充氣式內衣等，其中最吸睛的「新綠色經濟賺錢法」，最令在場來賓驚聲連連，種植擁有高含金量的植物鹿角蕨，原來也可以賺錢，現場達人分享鹿角蕨的種植方式，「花一樣的時間你可以選擇替100塊的植物澆水，還是300萬的植物？」