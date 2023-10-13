電影採用杜比全景聲技術，讓觀眾彷彿置身演唱會現場。（車庫娛樂提供）

韓國男團「SHINee」出道15年首部專屬紀錄片《My SHINee World》，收錄了他們的第6次演唱會「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」以及第5次演唱會「SHINee WORLD」的精彩內容，除了演唱會舞台外，還將公開不為人知的活動幕後故事，可一睹SHINee成員們一同回憶過去的模樣，以及在片中才看得到的真心話訪談。

SHINee在2008年以出道曲〈Replay〉為起點，之後接連以〈Juliette〉、〈Ring Ding Dong〉、〈Sherlock (Clue ＋ Note)〉、〈View〉、〈1 of 1〉、〈Don’t Call Me〉等熱門歌曲成為韓國首屈一指的偶像團體，從2010年7月發售的第2張正規專輯主打歌〈Lucifer〉，到今年6月發售的第8張正規專輯主打歌〈HARD〉等舞臺，觀眾們都可在11月透過大銀幕再次感受到SHINee和SHINee World一起創造的熱情能量。

此外，電影也採用了杜比全景聲技術，觀眾們將可藉由充滿活力的表演舞臺和完美音效，讓自己彷彿置身演唱會現場，和以薄荷色的波浪被填滿的觀眾席，以及在舞台上最閃耀的5名成員，一同創造最美好的回憶。《My SHINee World》預計11月在台上映。