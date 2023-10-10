日本二刀流球星大谷翔平在2023年世界棒球經典賽，以及美國職棒大聯盟以卓越的比賽成績席捲全球後，10日再次向世界投下驚人震撼彈，宣布推出首部官方紀錄片《大谷翔平：超越夢想》，並將於11月17日在Disney＋獨家首播。

當被問及即將上線的首支紀錄片時，大谷翔平表示：「我很感謝有機會在這部紀錄片中分享我的人生歷程，聽到我的童年偶像們分享我的故事，真的很鼓舞人心。希望這部紀錄片能為觀眾真實呈現我在棒球這條路上的每一次重要里程碑，見證我對這項運動的堅持、熱情、以及追求頂尖表現時的自信。」

《大谷翔平：超越夢想》中，觀眾可以期待看到大谷翔平、他的教練、球隊成員、球隊經理、以及人生導師的深度採訪，帶領全球粉絲們一窺大谷翔平輝煌的職業生涯。紀錄片自他在日本鄉村地區時的韜光養晦、成為投球與打擊兼任的二刀流選手、加入北海道日本火腿鬥士開啟職棒生涯、再到他轉戰洛杉磯天使隊，帶領觀眾回味這些歷程，並重新認識這位日本傳奇球星。

在這部紀錄片中，大谷翔平回憶自己迄今一路走來的故事，並分享為何決定加入洛杉磯天使隊、如何一步步朝自己的夢想邁進、贏得2023年世界棒球經典賽冠軍的心情、以及如何克服每一次的傷痛和挑戰等最真實的心境。