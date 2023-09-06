由孫協志、電商天后闆妹、百萬YouTuber的妹妹Shine主持的八大《開箱大學堂》，日前進行首錄，孫協志表示從開錄前就很期待，對於兩位新搭檔也給予高度肯定，「我覺得我們會有非常不錯的化學效應跟火花，雖然她們都是第一次主持節目，但主持分數都有80分以上。」

首次跨界主持電視節目的天后闆妹則表示，節目首錄完就被孫協志叫到旁邊，她笑說：「我覺得協志哥很認真，一錄完就馬上把我們叫到旁邊給我們鼓勵。」孫協志說：「而且我們精益求精，好一定還會再更好，期許下一次錄影，每一集都是一氣呵成。」

孫協志坦言，很開心接下《開箱大學堂》，第一次錄影很興奮、過程非常順利，自己也感到意外，「我們三人在錄影前只有開會碰到面，實際上生活也沒有交集，默契卻蠻好的！」首度從直播台跨界節目主持的天后闆妹坦言很緊張，她說：「真的滿新鮮的，我覺得節目主持人真的很不一樣，不過幸好有協志哥在。」Shine也說：「開會時我們各自知道彼此在節目中的角色，正式錄影時，意外發現我們配合滿好的。」《開箱大學堂》內容以專業、產品愛好者角度開箱各式商品，同時透過快問快答遊戲，娛樂中分享專業知識給觀眾，寓教於樂。