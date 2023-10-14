5566三人14日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（羅永銘攝）

「5566」孫協志、王仁甫及許孟哲相隔4年多2度攻蛋，今（14日）舉辦「二十週年演唱會」台北安可場，除了安排滿滿的回憶殺曲目，中場獨秀橋段，孫協志驚喜邀來緋聞女友夏宇童合唱〈聽見下雨的聲音〉，小倆口首度在演唱會台上合體，孫協志還將其中一句歌詞改成「我聽見夏宇童的聲音」，愛的宣言引起全場歌迷歡呼聲，氣氛炸裂。

孫協志與小10歲夏宇童傳出秘戀4年多，但雙方從未認愛，今公開合體演出，他獨唱〈紅蓮華〉時，夏宇童意外現身台上共舞，他輕撫她臉頰、親密熱舞，跳到最後2人額頭、鼻子都貼在一起，瞬間引爆全場情緒，孫協志對夏宇童甜說：「這個回憶會一直在我的腦海裡...能跟妳共舞，是我這輩子最開心的事。」

隨後2人手牽手合唱情歌〈聽見下雨的聲音〉，彼此深情對望長達10秒，台上粉紅泡泡狂冒，讓所有人嗨翻，孫協志神來一筆，把過去大家愛開玩笑的歌詞梗用上，唱出「我聽見夏宇童的聲音、想起你用唇語愛情說」的改編歌詞，讓現場萬人見證他愛的宣言，全場歌迷興奮到不行，尖叫聲不斷。

孫協志、王仁甫及許孟哲今晚分別代表水（藍）、火（紅）、雷霆（黃）色彩元素熱舞開場，一連送上〈四度空間〉、〈Easy Come Easy Go〉等3首場後，充滿綜藝梗的3人忍不住自嘲一開場就喘到不行，笑說：「怎麼唱一唱就喘的時間越來越短，看來5566演唱會變成『聊天會』的日子也不遠了。」逗笑歌迷。