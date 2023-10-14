豆花妹14日到高雄巨蛋觀賞八三夭演唱會。（黃雯犀攝）

「搖滾天團」八三夭今（14日）晚挾當紅氣勢3度南征高雄巨蛋，舉辦「顛倒世界」巡迴演唱會，「好朋友」蔡黃汝（豆花妹）到場力挺。她受訪時笑說，自己是來幫《飢餓遊戲》拉票的，希望節目能獲得金鐘人氣獎，她提早在開唱前到後台拜票，「我有去後台拉票，我今天的任務是這個啦！」還自嘲舉牌模樣「我這樣很像柯賜海」。

而今天5566在台北小巨蛋開唱，孫協志在演唱會上邀來女友夏宇童站台，被問到會上台嗎？豆花妹俏皮反問：「可以嗎？」接著認真表示，沒有報名當嘉賓，好好聽音樂就好。

八三夭北、高兩場演唱會她皆到場，展現愛的行動力，她甜笑說：「對！各種愛的行動力。」至於何時能看到她與阿璞同台放閃？她則說，「我來已經很那個了吧！」

八三夭今晚一開場，即以第5張專輯的同名單曲〈顛倒世界〉開場炒熱氣氛，一連演唱4首歌曲後，阿璞問候全場「晚安！這就是高雄的聲音嗎？」全場上萬名粉絲熱情尖叫回應，他接著說：「非常開心再次回到高雄舉辦演唱會，我們上次是在台北小巨蛋，終於可以來高雄跟大家一起玩，今天有非常多歌，你們準備好了嗎？」