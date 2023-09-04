李明珊跳上郭泓志背上，嚇得他趕緊求饒。（翻攝自樓頂揪樓下）

范逸臣、姚淳耀及郭泓志3日不畏懼海葵颱風襲台，為主演電影《我最愛的笨男人》前往直播天后李明珊（丟丟妹）的直播平台《樓頂揪樓下》宣傳。身穿紅色火辣旗袍的李明珊不忘向3人「討揹」替自己謀福利，郭泓志大方獻身老公力爆發，沒想到下一秒就對著老婆求饒：「我有老婆喔！我老婆也會看直播。」

每回直播只要有藝人到場，李明珊都是有備而來，為了cos電影中飾演酒家女的女主角「大雅一根刺」，特別加碼換上火辣辣的超短旗袍大秀美腿和Ｓ曲線，並自詡「北屯一根刺」拚場，氣場果然很殺，吸引近2萬人在線觀看。一開場她奉上1人1杯白蘭地先乾為敬，4人黃湯下肚氣氛超嗨，3位嘉賓喝茫後竟然集體發下豪語，「如果《我最愛的笨男人》票房像《海角七號》破5.3億，就要側面全裸掛毛巾，而且毛巾會交給珊珊親手掛上！」

在經典叫賣環節，影帝姚淳耀是第2次來體驗，有別於第1次的靦腆怕生，這回特別放得開，還帶動現場觀眾喊口號，讓李明珊納悶：「你是不是喝醉了？今天怎麼這麼ㄎㄧㄤ！」范逸臣也呈現反差萌的可愛。

但最令人驚喜的，是郭泓志被挖掘叫賣魂，他竟能把叫賣口號，說得有模有樣、毫無違和感，讓李明珊眼睛為之一亮，當眾挖角這位大聯盟球星：「歡迎你來找我！」范逸臣也忍不住虧他：「哇！你找到新工作了。」