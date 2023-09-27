民視最新8點檔備檔戲《愛的榮耀》第一波主視覺曝光，製作人王珮華特別聘請時尚造型師梵緯老師，以「時尚名模」風格打造主視覺造型，透過民視視創總監鄧清修的設計呈現，第一次接演民視8點檔的吳婉君第一個看到海報，足足愣住30秒講不出話，直呼：「國際化！我們可以直接組團出道！」覺得每一位都精緻得像芭比娃娃，第一眼看到主視覺海報就被震撼到了。

第一波主視覺主打劇中女性角色，背景中教堂窗戶灑落的光線代表著希望，高訂服用赤焰紅來象徵女性在困境中展現自己的能量與魅力，赤焰更是綻放透露著女性的自信與驕傲，扣上劇中吳婉君及傅小芸將和顏曉筠挑大樑演繹劇中的靈魂關鍵人物，以「花、草、樹」的性格，訴說自己的故事。

吳婉君看到《愛的榮耀》主視覺海報覺得美呆了。（民視提供）

有「小桂綸鎂」之稱的傅小芸在這次戲劇中詮釋溫婉女性像是勇敢小草，風吹頭低卻堅忍不拔，團隊把傅小芸代表台灣女性傳統美德「時尚格式化」後，展現出獨特氣質美感。傅小芸表示主視覺這套服裝是從沒嘗試過露胸又露腿的造型，媽媽差點來盯場，沒想到來到拍照現場，看到其他藝人的衣服又美又艷麗，笑說自己的服裝「很安全」。看到主視覺成果，傅小芸含蓄自謙地說「好看很有質感」，工作人員直呼她本人低調個性真的很符合劇中人物。

《愛的榮耀》主視覺海報曝光。（民視提供）

角色設定象徵「花」的顏曉筠在劇中代表冶豔燦爛的花朵，她說拍攝時就已融入劇中角色，除了眼神與氣勢逼人，也展現了自己修長雙腿的優勢，散發著「最美花朵」女性的代表，她看到主視覺笑說：「這真的是我嗎？美到我都認不出來了」。

而劇中飾演吳婉君妹妹的陳又榕，則自爆「異於常人」當天定裝3次，感謝團隊認真又細心，反覆地把她最美的線條與髮妝裝扮出來，讓她女人味十足，看到主視覺裡的自己細緻又像有一縷陽光射出，陳又榕搞笑說：「我是誰？我在哪裡？」讓大家笑歪腰。