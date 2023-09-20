大陸演員劉金，闖蕩演藝圈十多年，演出多部膾炙人口的戲劇，憑著賣出14億極佳票房的電影《夏洛特煩惱》走紅，近年則轉型成為網紅，日前上傳一支影片，只見他把手上的iPhone 13 ProMax當場砸爛，更強調不會再購買蘋果相關產品，卻被眼尖網友抓包根本在說謊，直接遭打臉。

劉金在影片中控訴蘋果公司售後服務有問題，他透露持有的iPhone 13 ProMax無法開機送修，檢查出原因是主機板異常，當時工程師告知維修費要4400元人民幣（約新台幣19575元），後來經過客服人員協調，只要是硬體故障都能免費維修，沒想到送修一周後，突然被告知得付6960元人民幣（約新台幣30965元）維修費，原因竟是「手機被改裝過」。

劉金發文將所有細節交代清楚。（圖／劉金微博）

不過這原因讓劉金難以接受，強調沒有改裝過手機，與客服人員數次溝通無效後，讓他怒斥：「蘋果既當選手又當裁判的這種行為非常霸道、非常傲慢及無理」，接著將手機往地上狂砸，砸完後只見手機表面碎成一片，更對著鏡頭宣稱：「不再購買蘋果的任何產品」，不過隨即被網友發現上傳的影片，仍是用蘋果手機發文，直接慘遭打臉。

影片曝光後，迅速登上微博熱搜，引起網友熱議，甚至質疑摔手機影片也是造假，對此，劉金先是在微博發文將所有細節交代清楚，接著發出聲明影片，他強調聲稱未來不再購買蘋果手機，但不代表不會用現有的，至於影片也沒有造假，倘若被查出有說謊，願意負所有相當法律責任。