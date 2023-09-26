iPhone 15推出不少人搶換新機，但卻災情頻傳，包括手機過熱、通訊不穩等，一名網友買了最高階機款iPhone 15 Pro Max，新機到手先下載手遊「傳說對決」玩一場，沒想到遊戲還沒結束，畫面竟跳出「過熱警告」無法能用，讓他傻了。

一名網友買了最高階機款iPhone 15 Pro Max，結果玩不到一場手遊畫面就跳出「過熱警告」無法能用。(圖／蘋果官網)

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片，從官網訂購一支iPhone 15 Pro Max，照片顯示是21日到直營店取貨，也是他第一次使用蘋果手機。拿到新機後，原PO迫不及待下載手遊「傳說對決」打一場，玩到一半竟出現讓他傻眼的畫面，螢幕跳出「過熱」警告，要等冷卻後才能再使用。

貼文PO出掀起網友討論，「你可能剛好拿到機王了，我拿的第一批手機都沒有問題」、「沒事，快冬天了」、「蘋果是給人家看的，玩遊戲要拿安卓」、「記得打遊戲在冷氣房下」、「從13開始就超容易溫度過高」、「外行才用iPhone玩重度遊戲」、「15 Pro Max玩好幾場都沒事的路過……你背景有開太多東西在跑嗎？」

但有人覺得原PO的發文有疑點，「iPhone 15 9/22開賣，9/21怎麼取貨？」、「右上角沒訊號、WiFi，也沒可以打手遊？」

YouTuber「蘋果爹」日前拍影片評測iPhone 15系列手機時就有發熱環節測試，拿iPhone 14 Pro Max、iPhone 15Plus與iPhone 15 Pro Max三支手機來比較，結果在相同環境下，使用4K 60P規格錄影，才錄約16分鐘，iPhone 15 Pro Max的錄影就先卡頓，「蘋果爹」怕手機受損，只能暫停測試。