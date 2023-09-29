潘姓女子去年初起因在檳榔攤上班，與已婚顧客陳姓男子相識後發展婚外情，去年10月因陳妻看到潘女傳親暱訊息給陳男，才知丈夫竟外遇，氣得向潘女提告求償。潘女卻爆料陳男「外面還有兩個在交往」，並藉此否認知道陳男已婚；新北地方法院不採信，判潘女須賠償9萬元。

陳妻主張，陳男前年11月初認識潘女後，兩人就常相約在旅館發生性關係，直到今年2月底兩人才分手。而她是在去年10月底發現陳男手機有潘女傳的親暱訊息，質問陳男才知他外遇，氣得向潘女提告求償100萬。

潘女則稱，陳男起初只是客人，後來他頻繁到店裡送吃的，她才被感動，更驚爆陳男說他還有和兩個女生同時交往，稱她不知道陳男結婚，當她知道陳男結婚後，便要求分手。

法官考量陳男證稱，他與潘女在一起時，妻子很常打電話給他，他也有明確告訴潘女，更稱「我真的有三個老婆，陳妻是登記的配偶，另外還有兩個老婆，是私底下交往的，我也有跟潘女說」，認為陳男沒必要冒著偽證風險捏造這類謊言，考量雙方經濟狀況等，判潘女須賠償陳妻9萬元。